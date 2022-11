Niemcy zmiażdżeni po klęsce! "Reprezentacja zrobiła z siebie głupka"

Media huczą po klęsce Niemców! "Reprezentacja zrobiła z siebie głupka"

Nasi sąsiedzi zostali w brutalny sposób zaskoczeni , a tamtejsze media nie kryją, że taki obrót spraw jest dla nich prawdziwym szokiem. "To nierealne!" - krzyczy "Bild". Już w pierwszych słowach wyprowadzony jest jednak jeszcze mocniejszy cios. "Reprezentacja zrobiła z siebie głupka, przegrywając z outsiderem z Japonii" - napisano. Przywołano przy tym porażkę w pierwszym meczu z turnieju w 2018 roku, gdy Niemcy ulegli 0:1 Meksykowi.

Nieco bardziej wyważona jest redakcja "Kickera". Pisze ona, że Japończycy po przerwie spisywali się znacznie lepiej, niż w pierwszej połowie, za co zostali nagrodzeni. "Musimy wygrać w niedzielę z Hiszpanią, by myśleć o awansie do 1/8 finału" - podkreślono.