Niemcy wciąż walczą o tęczowe opaski. FIFA może to boleśnie odczuć

Nie milknie temat tęczowych opasek kapitanów reprezentacji, które zdecydowały się wziąć udział w akcji "One Love", promującej walkę o równość mniejszości seksualnych. FIFA oficjalnie ich zakazała, grożąc żółtymi kartkami dla zawodników, którzy jednak zdecydują się je ubrać. Zareagowały na to władze DFB(Niemiecki Związek Piłki Nożnej), które zapowiedziały, że planują przekazać całą sprawę do Sportowego Sądu Arbitrażowego.