Niemcy toczą wojnę z FIFA również na boisku. Wymowny gest przed meczem

Konflikt rozpoczął się chwilę przed rozpoczęciem turnieju, kiedy ze stron reprezentacji Anglii i Niemiec poszedł w świat komunikat, że kapitanowie ich zespołów wyjdą na boisko w tęczowych opaskach, nawet jeśli oznaczać to będzie kary finansowe. FIFA zripostowała, grożąc, że sędziowie będą pokazywać tym zawodnikom żółte kartki, co sprawiło, że obie federacje wycofały się z tego pomysłu, argumentując, że nie są pewne jakie jeszcze sankcje wymyśli światowa federacja.

Mistrzostwa świata w Katarze. Niemcy z wymownym gestem w stronę FIFA