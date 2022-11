Niemcy stoją pod ścianą! Zaskakujące, co ich zawiodło

Po nieoczekiwanej porażce z Japonią, Niemcy nadspodziewanie szybko stanęli przed groźbą odpadnięcia z turnieju jeszcze w rozgrywkach grupowych. Krytycy zwracają uwagę, że słabą stroną Niemców jest to co zawsze było ich siłą czyli defensywa. W 2022 roku zespół selekcjonera Hansa-Dietera Flicka na dziesięć meczów jedynie dwa zakończyła bez utraty bramki. Było to w spotkaniach z Izraelem (2-0, rozegrany 26 marca) i ze słabiutkim Omanem (1-0, rozegrany 16 listopada), który i tak miał okazję na bramkę, ale zagrał nieskutecznie. Flick zdaje sobie sprawę, że na tyłach coś nie gra, szuka nowych rozwiązań, daje szansę i testuje kolejnych zawodników i... nadal musi szukać.