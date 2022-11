Niemcy o zakazie noszenia opasek w Katarze: "To bardzo przypomina cenzurę"

Działacze FIFA tłumaczyli, że byłoby to nie w porządku wobec konserwatywnej katarskiej społeczności. Podobnie jak Anglia, Holandia, Belgia, Dania, Szwajcaria i Walia - Niemcy zdecydowały się zrezygnować z używania opasek będących wyrazem solidarności ze środowiskami LGBTQ+. Niemcy żałują, że tak się stało. Dyrektor niemieckiej federacji Oliver Bierhoff, w przeszłości napastnik reprezentacji Niemiec wręcz porównał ten zakaz do cenzury. - Nasz bramkarz Manuel Neuer jest bardzo rozczarowany, że nie może nosić opaski", zwierzył się dyrektor niemieckiej federacji po treningu przed środowym meczem z Japonią.- To bardzo przypomina cenzurę. Opaska może zostać nam odebrana, ale nadal będziemy wyrażać nasze wartości - zapowiedział Bierhoff.