Reprezentacja Niemiec co prawda wygrała 4:2 z Kostaryką, jednak w ostatecznym rozrachunku to zwycięstwo nie poprawiło sytuacji Niemców w grupie i po raz drugi z rzędu zabraknie ich w fazie pucharowej mistrzostw świata. Bardzo źle przyjęli to niemieccy kibice, którzy swoją frustrację wyładowali na innych kibicach obecnych na stadionie.