Niemcy drżą o awans, a tu taka deklaracja ich trenera! Ogłasza decyzję

Hansi Flick nie traci rezonu. Ogłasza, czy chce pozostać selekcjonerem Niemców

" Jeśli o mnie chodzi, to mogę potwierdzić, że chcę zostać i kontynuować pracę , a przypomnę, że mam kontrakt do 2024 roku z myślą o mistrzostwach Europy, których będziemy gospodarzem" - powiedział Flick na konferencji prasowej.

"Chcielibyśmy szybko zdobyć gola, przejąć kontrolę nad meczem, choćby po to, by drużyny w drugim spotkaniu miały o czymś myśleć. Kostaryka też ma szansę na awans, np. przy wygranej Hiszpanii wystarczy jej remis. Dlatego przypuszczam, że nasi rywale zagrają defensywnie i im szybciej sforsujemy ich obronę, tym nasze szanse wzrosną. Musimy znaleźć na to sposób. Czy chcemy wygrać wyżej niż Hiszpania? O nie, nie zakładam takiego scenariusza, bo gdybym o tym myślał, to znaczyłoby, że nie szanuję przeciwnika" - analizował szkoleniowiec Niemców.