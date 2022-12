Zwolnienie Bierhoffa było dość odważnym krokiem Niemieckiego Federacji Piłki Nożnej (DFB), ale pokazującym, jak głęboki kryzys trawi tamtejszą reprezentację. Ten bardzo zasłużony dla piłki za naszą zachodnią granicą człowiek, najpierw jako zawodnik, a potem jako działacz, miał od wielu lat bardzo dużo do powiedzenia. Teraz po drugim z rzędu wypadnięciu z mundialu już po fazie grupowej, zapłacił za to posadą.

Flick, będący z nim bardzo dobrych relacjach, podkreślał, że zwolnienie Bierhoffa to błąd, bo po pierwsze to jego przyjaciel, z którym zawsze świetnie się dogadywał, a po drugie, co rzadkie w świecie futbolu, darzył go też pełnym zaufaniem w kwestiach zawodowych i teraz trudno będzie uzupełnić lukę powstałą po jego odejściu.