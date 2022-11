Niedawno rozwścieczył dwie reprezentacje. Jak dziś spisze się Danny Makkelie?

Danny Makkelie skrzywdził Portugalię. W Danii też go pamiętają

Holender ma na koncie wiele spotkań, które poprowadził bezbłędnie, stąd jego wysokie notowania, ale w CV ma również mniej chlubne występy . Takie, które najchętniej wygumkowałby ze swojego życiorysu. Nie zapomną go na pewno kibice reprezentacji Portugalii, jej kibice, a także - a może przede wszystkim - Cristiano Ronaldo . W marcu 2021 roku Makkelie nie uznał prawidłowego gola dla Portugalczyków w wyjazdowym starciu z Serbią w eliminacjach do mistrzostw świata w... Katarze.

Wówczas decyzję sędziego na antenie TVP Sport skrytykował nasz były międzynarodowy arbiter, a także prezes PZPN, Michał Listkiewicz. - Co do sytuacji z dogrywki, to tego rzutu karnego nie było. Protokół VAR mówi, że jeżeli jest kontakt, to sędzia główny decyduje. Arbiter dla swojego spokoju powinien obejrzeć sytuację na powtórkach. To też dyskusja na temat protokołu VAR-u. Trzeba to udoskonalić - przekonywał ekspert.