Canarinhos po dwóch zwycięstwach na mundialu ze spokojem mogą trenować do kolejnych spotkań. Zawodnicy pochodzący z Ameryki Południowej zostali liderami w grupie G . Teraz będą obserwowali poczynienia rywali w Dosze. W ostatnią środę listopada "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Argentyną , która stawiana jest, podobnie jak Brazylia w gronie faworytów tych mistrzostw. Ten mecz już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku piłkarskim. Szczególnie kibice Canarinhos będą uważnie obserwowali losy obu ekip. Co ciekawe, sami ostatnio przyznali, że zależy im na zwycięstwie reprezentacji Polski.

Kibice zaskoczyli przed meczem reprezentacji Polski. Chcą tryumfu europejskiej drużyny

"Błagam was, wyrzućcie Argentynę i Messiego z tego turnieju!" - mówili dla portalu "Sport.pl" sympatycy "Kanarków". Tamtejsi fani, jak to mają w zwyczaju, w towarzystwie muzyki żywiołowo pokazali publiczności i dziennikarzom swój doping przed stadionem. Tym razem był on skierowany do zawodników Michniewicza. Miłośnicy brazylijskiej piłki wystąpili przed kamerami z nietypową prośbą. Chcą, żeby reprezentacja Polski z Robertem Lewandowskim na czele pokonała Leo Messiego i jego kolegów. Gdyby tak się stało, Argentyna miałaby problem z awansem do dalszej części mistrzostw.