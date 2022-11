Niecodzienna decyzja Michniewicza przed Meksykiem! "To jest fajne"

Radosław Majewski był gościem programu Interii "Studio Katar - gramy dalej". Były reprezentant Polski mówił:

o przewidywaniach na mecz Polska - Meksyk:

- Wydaje mi się, że remis w tym spotkaniu byłby dobrym wynikiem. My zawsze do tych inauguracyjnych meczów pochodzimy tak, że nie mamy szans, że sytuacja zła, że jest jakiś indywidualny problem itd. Przed wejściem do studia mówiłem, że może być 2-1 dla Meksyku, ale nie wiem, czy się z tego nie wycofać.

o taktyce:

- Mamy trenera, który jest w stanie ustawić taktykę tak, że mogą zęby boleć, że będzie się to strasznie oglądało, ale to wszystko może dać efekt. Tak było ze Szwecją - wygraliśmy, choć nie wyglądało to najlepiej. I tak samo było z Chile. Remis 1-1 to będzie dobry rezultat. Nie jesteśmy jak Chile czy Meksyk, że będziemy posiadali piłkę. Chciałbym, żebyśmy grali ładnie dla oka, ale my tak nie gramy. Liczę, że z Meksykiem zagramy po prostu efektywnie.

o tym, jak może ułożyć się spotkanie:

- Możemy nawet dać pobrykać Meksykanom, tak jak pobrykało sobie Chile, ale na końcu to my wygraliśmy 1-0. I o to właśnie w piłce chodzi.

o składzie:

- Fajne jest to, że trener Michniewicz już dzień przed meczem powie chłopakom, kto będzie grał. To nie jest częste zachowanie wśród szkoleniowców. Na ogół, gdy mecz jest o godz. 18, to dopiero o godz. 12-13 jest odprawa i wtedy trener mówi zawodnikom, kto wystąpi.

Polska - Meksyk na MŚ 2022. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Dziś piłkarze Czesława Michniewicza inaugurują rywalizację w grupie C mistrzostw świata w Katarze. Spotkanie Polska - Meksyk we wtorek o godz. 17. Transmisja w TVP 1, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ