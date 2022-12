Niebywały skandal podczas MŚ! Szykuje się historyczna kara

W spotkaniu Urugwaj – Ghana rozgrywanym podczas fazy grupowej mistrzostw świata doszło do dantejskich scen. Po meczu Urugwajczycy ruszyli w kierunków sędziów i oficjeli FIFA, oskarżając ich o błędne decyzje i przyczynienie się do odpadnięcia z mundialu. Wszystko na to wskazuje, że Urugwajczycy za swoje zachowanie otrzymają bardzo srogą i historyczną karę.