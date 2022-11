Awans do fazy pucharowej mistrzostw świata 2022 w Katarze zapewniły sobie po dwóch kolejkach trzy reprezentacje, które zainkasowały komplet sześciu punktów - Francja , Brazylia i Portugalia . Większość drużyn do ostatniego meczu musi drżeć o swój los na mundialu. Wśród tych reprezentacji są m.in. Niemcy czy Belgowie .

Szczególnie interesująco wygląda sytuacja w tabeli "polskiej grupy" na MŚ, gdyż teoretycznie jeszcze wszystkie kadry mogą awansować. Polacy , choć po dwóch kolejkach zajmują pierwsze miejsce, to nie mogą jeszcze myśleć o grze w 1/8 finału. Do tego potrzeba minimum jednego punktu w starciu z wyżej notowaną Argentyną .

Kto walczy "o życie" na mundialu w Katarze? Jak wyglądają tabele?

W grupie A tylko Katar nie ma już szans na awans do 1/8 finału po dwóch kolejkach. Bardzo blisko kwalifikacji jest Holandia (4 pkt). Lider tabeli potrzebuje remisu z Katarem, by przypieczętować awans. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Ekwadoru (4 pkt) z Senegalem (3 pkt). Ekwadorowi wystarczy remis, by awansować, natomiast Senegal koniecznie musi sięgnąć po trzy punkty.

W grupie B kwestię pierwszego miejsca Anglicy (4 pkt) mają we własnych rękach. Jeśli pokonają ostatnią w tabeli Walię (1 pkt), to na pewno awansują jako triumfator grupy. Iran (3 pkt) w starciu z USA (2 pkt) będzie bronił drugiej pozycji w tabeli. Amerykanie, choć nie przegrali na tych mistrzostwach świata, muszą wygrać, by awansować do 1/8 finału.