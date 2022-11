Październik 2012 roku, Kanada fatalnie kończy eliminacje mistrzostw świata 2014 w Brazylii meczem z Hondurasem . Wynik starcia największego państwa Ameryki z jednym z najmniejszych brzmi 1-8. To pogrom i kompromitacja, która jest kwintesencją tego, jak niewiele znaczy piłka nożna w Kanadzie. Nie ma szans rywalizować z hokejem na lodzie, a także baseballem czy koszykówką, zwłaszcza w obliczu sukcesów w NBA zespołu Toronto Raptors.

Kanada gra na mundialu. Nikt o tym nie wie

Kiedy w 1986 roku Kanada debiutowała na mistrzostwach świata, co było o tyle łatwiejsze, że odbywały się one w strefie CONCACAF, w Meksyku, nie zdobyła żadnego gola. Przegrała 0-1 z Francją, 0-2 z Węgrami i 0-2 ze Związkiem Radzieckim. - Tylko my i nasi sąsiedzi wiedzieli, że gramy na mundialu - mówią tamci reprezentanci Kanady. - Reszta kraju nie miała o tym bladego pojęcia. Media w zasadzie w ogóle nie informowały o tych rozgrywkach.