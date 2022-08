Nie rzucił na ziemię flagi Meksyku? Gwiazdor próbuje się tłumaczyć

Kilka dni temu wywołał skandal. Po meczu w MLS kibice zbierali autografy od najsłynniejszego meksykańskiego piłkarza. Jedno z dzieci podsunęło mu meksykańską flagę, piłkarz nie chciał jej podpisać, po czym upuścił na ziemię. Upuścił, czy po prostu rzucił? Ci, którzy oglądali filmik przestawiający zajście uważali, że rzucił. Oburzyło to fanów.

Dlaczego "Chicharito" nie jest powoływany do kadry Meksyku?

"Chicharito" Hernandez- były piłkarz Manchesteru United i Realu Madryt jest obrażony na trenera kadry Meksyku Gerardo "Tatę" Martino, bo nie powołuje go do reprezentacji. Wszystko wskazuje na to, że najlepszy strzelec w historii drużyny narodowej Meksyku nie pojedzie do Kataru na swój czarty mundial. Na trzech poprzednich: w RPA, Brazylii i Rosji spisywał się dobrze. Zdobył cztery gole. W Rosji strzelił bramkę w wygranym meczu z Koreą Płd, a także asystował przy golu dającego triumf nad Niemcami 1-0.

Reklama

W 2019 roku Javier Hernandez popadł w konflikt z argentyńskim selekcjonerem Meksyku. Gerardo Martino nie chce tego przyznać publicznie, ale media spekulują, że poszło o to, iż rozkapryszony gwiazdor daje zły przykład młodszym graczom kadry. Tak ponoć uważa argentyński trener.

"Chicharito" przeprasza chłopca i zaprasza na mecz Galaxy

To wszystko doprowadziło do sytuacji, w której Javier Hernandez po ostatnim meczu Galaxy nie chciał podpisać flagi meksykańskiej? Zapewne tak. Piłkarz upiera się, że nie rzucił jej jednak na ziemię. "Nie czułem, że trzymam ją sam. Myślałem, że trzyma ją ten chłopiec, który mi ją podsunął do podpisu. Potem upadła na ziemię, czego nie zauważyłem" - przekonuje.

W ramach rekompensaty "Chicharito" chce zaprosić meksykańskiego chłopca na kolejny mecz swojego klubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Kosta Runjaić odpowiada Interii: Tak i nie. Wideo INTERIA.TV

ZOBACZ TEŻ:

Javier Hernandez wywołał skandal. To może go drogo kosztować

Do kadry Meksyku może wrócić wybitny strzelec. Kłopoty Polaków w Katarze?