Nie pozwolili mu na tęczową opaskę. Zdecydował się na równie wymowny gest

Mundial w Katarze z pewnością zapisze się na kartach historii futbolu. I to nie ze względu na kwestie czysto sportowe, a więc wielkie zaskoczenia podczas meczów, ale ze względu na k ontrowersje związane z organizacją tegorocznych mistrzostw świata . Katarczycy nie dość, że nie wywiązali się z obietnic złożonych władzom światowego futbolu, to na dodatek robią wszystko, co w ich mocy, aby uwypuklić różnice kulturowe między nimi a pozostałymi uczestnikami mundialu.

