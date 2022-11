Nie do wiary, co zrobiła Marta Barczok. Miss Euro przewidziała przyszłość?

Piłkarskie mistrzostwa świata są w tym roku głośnym tematem w światowych mediach. I to nie tylko ze względu na kwestie czysto sportowe - wiele mówi się bowiem o kontrowersjach związanych w organizacją prestiżowej imprezy w Katarze. Nieposzanowanie praw człowieka, śmierć robotników, pracujących przy budowie stadionów, czy jawna niechęć do osób homoseksualnych to jedynie kilka pozycji z długiej listy tematów, które wywołały niemałe poruszenie w świecie futbolu.

Wiele celebrytów i znanych nazwisk odmówiło udziału w mundialu ze względu na liczne kontrowersje. Na występ w Katarze nie zdecydowały się m.in. Shakira , Alicia Keys , czy Dua Lipa . Piłkarzy nie będzie dopingować również Miss Euro z 2016 roku, Marta Barczok.

Pochodząca z Białogardu 35-latka nie zdecydowała się na wyjazd do Kataru, właśnie ze względu na liczne kontrowersje związane z organizacją mundialu: "Postanowiłam nie jechać do Kataru, gdzie nie przestrzega się praw człowieka. Ci ludzie mają z piłką nożną tyle wspólnego, co ja ze statkiem kosmicznym. Liczą się dla nich tylko i wyłącznie pieniądze". Polka obserwuje jednak poczynania ekipy Czesława Michniewicza w telewizji.

Marta Barczok przewidziała, kto zdobędzie bramki w meczu Polska-Arabia Saudyjska

W 2016 roku Marta Barczok została okrzyknięta najseksowniejszą kibicką podczas piłkarskich mistrzostw Europy. Od pamiętnej imprezy minęło sześć lat, a Polka nadal błyszczy na trybunach stadionów.

Przed meczem "Biało-Czerwonych" z Arabią Saudyjską kobieta udzieliła wywiadu gazecie "The Sun", która kilka dni później stała się głośnym tematem za granicą. Podczas rozmowy z dziennikarzami Polka wymieniła nazwiska piłkarzy, na których kibice powinni zwrócić uwagę w sobotnim meczu.

Arabia Saudyjska powinna uważać na Lewandowskiego i Zielińskiego ~ przyznała.

Jak się później okazało, to właśnie Piotr Zieliński i Robert Lewandowski zapewnili swojej drużynie zwycięstwo i prowadzenie w grupie C. Miss Euro z 2016 roku przewidziała więc przyszłość. Barczok zdradziła również, że jej zdaniem Francja dotrze do ścisłego finału, a reprezentantom Polski uda się dostać do ćwierćfinałów.

