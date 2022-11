Po bezbramkowym remisie z Meksykiem , wygranej 2:0 nad Arabią Saudyjską i dzięki korzystnemu układowi pozostałych meczów reprezentacja Polski objęła fotel lidera grupy C mistrzostw świata. I właśnie z tej pozycji przystępuje do pojedynku z Argentyną. Stawka jest wysoka - awans do następnego etapu mundialu. Dla "Biało-Czerwonych" byłby to pierwszy tego typu sukces od 36 lat. Zresztą fakt ten podkreślili Robert Podoliński i Jacek Laskowski, którzy komentują pojedynek na antenie TVP.

Drugi z nich, zanim jeszcze wybrzmiał pierwszy gwizdek sędziego, popisał się stwierdzeniem, które robi furorę w sieci.

Kibice Argentyny pewni swego! Maradona czy Messi? WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Jacek Laskowski wypalił na antenie TVP! Głośno o tym jego tekście przy okazji meczem Polska - Argentyna

Jacek Laskowski w oryginalny sposób zapowiedział mecz Polska - Argentyna. "Za dwie godziny jednym będzie pachnieć Australią, innym Francją, a jeszcze innym zostaną palce Joachima Loewa" - wypalił na wizji. Internauci szybko to podłapali. Odbiór jest różny. "Jacek Laskowski mistrz", "Cytat roku", "Komentarz złoto", "Laskowski w formie", "Nie bierze jeńców" - piszą entuzjaści dziennikarza. "On naprawdę to powiedział...", "Czy ja się przesłyszałem?" - komentują sceptycy.

A o co chodziło dziennikarzowi? Wspominając Joachima Loewa, nawiązał do kontrowersyjnego zachowania niemieckiego szkoleniowca. Zarejestrowano, jak podczas meczów Euro wsadzał dłoń w spodnie, a następnie wąchał swoje palce. Później trener za to przepraszał, a potem... powtarzał gest, który przez wielu kibiców określany był jako obrzydliwy.

To nie pierwszy raz, kiedy głośno jest o komentarzu Laskowskiego podczas tegorocznego mundialu. Wcześniej, przy okazji spotkania Polska - Arabia Saudyjska, uraczył widzów stwierdzeniem o... niemożliwości "odkiszenia ogórka" .

Mecz Polska - Argentyna na mundialu w Katarze / AFP