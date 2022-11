Arabia Saudyjska sensacyjnie, po zwycięstwie nad Argentyną 2:1 , objęła prowadzenie w mundialowej grupie C. Podopieczni Herve Renarda udowodnili, że są groźnymi i nieprzewidywalnymi rywalami. Nie przeszkadza to Polakom w walce o trzy punkty w swoim drugim meczu na mistrzostwach świata w Katarze .

Mundial 2022. Jacek Laskowski zaskoczył komentarzem na meczu Polska - Arabia Saudyjska. "Nie da się odkisić ogórka"

"Polska: *wychodzi na mecz o wszystko* Laskowski: Nie da się odkisić ogórka!", "Jacek Laskowski: nie da się odkisić ogórka. Już się boję o najbliższe 90min", "Nie da się odkisić ogórka, mocne otwarcie Jacka Laskowskiego", "Wow, ogórka nie da się odkisić, lekko rozbawiło", "Dziś kuriozalny komentarz w TVP. 'Jak powszechnie widomo nie da się odkisić ogórka', 'Rycina ze składem', 'Chóralne ataki'", "'Jak powszechnie wiadomo, nie da się odkisić ogórka' - mówi Jacek Laskowski. No jest to zaskakujący początek meczu", "Laskowski zaczął mecz od 'JAK WSZYSCY WIEMY, NIE DA SIĘ ODKISIĆ OGÓRKA'. I przysięgam, że nigdy się tak nie śmiałem", "Nie da się odkisić ogórka... Co ja usłyszałam?!", "Komentator meczu Polska-Arabia 'Jak powszechnie wiadomo nie da się odkisić ogórka'. No to dobrze się zaczęło - piszą w licznych tego typu komentarzach na Twitterze.