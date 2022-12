Nie był na mundialu w Katarze, może zostać mistrzem świata

Jak to możliwe? Przecież zdobywca Złotej Piłki tuż przed mundialem doznał kontuzji i nie poleciał z francuską kadrą narodową do Kataru. Tyle że Didier Deschamps , selekcjoner aktualnych mistrzów świata nie zdecydował się zastąpić Benzemy innym zawodnikiem. Na oficjalnej stronie FIFA napastnik Realu Madryt jest podany w kadrze reprezentacji Francji na mundial. Także gdy np. Trójkolorowi zmierzyli się w grupie z Australią w oficjalnych składzie było 25, a nie 26 zawodników.

Tymczasem Benzema rozpoczął rehabilitację w Madrycie, był też na wakacjach na wyspie Reunion. Wrócił już do ośrodka treningowego Realu i trenuje, a po kontuzji nie ma śladu. Stąd też pojawiło się pytanie do trenera Deschampsa, czy zawodnik nie mógłby przylecieć do Kataru na finał Francja - Argentyna. Selekcjoner nie chciał jednak na nie odpowiedzieć.