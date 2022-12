Po 90 minutach gry był remis 0:0. "Ney" dał swojej drużynie prowadzenie w pierwszej części dogrywki. Kiedy już wydawało się, że "Vatreni" nie będą w stanie odpowiedzieć na ten cios, w 117. minucie wyrównał Bruno Petković . Ostatecznie rozstrzygnął konkurs rzutów karnych. Swoich prób nie wykorzystali Rodrygo oraz Marquinhos . Główni kandydaci do tytułu wrócić musieli do domu.

Neymar chciał uderzać jako ostatni. Tych scen można było uniknąć

Neymar był rozpisany podczas "jedenastek" do piątego rzutu karnego. W teorii mógł on decydować o losach awansu, lecz ostatecznie 30-latek nawet nie podszedł do piłki, bo losy starcia rozstrzygnięte zostały już wcześniej. Jurgen Klinsmann, były selekcjoner reprezentacji Niemiec uważa to za poważny błąd.