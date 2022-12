Zanim spotkaliśmy się osobiście, dużo graliśmy przeciwko sobie i co mogę Ci powiedzieć? Myślałem, że jesteś naprawdę wkurzający! Stworzyłeś zespół, który miał zrobić wszystko, by mnie pokonać, a mimo to źle o mnie mówiłeś. Przeznaczenie jest jednak zabawne, co? Ty zostałeś trenerem, a ja Twoim numerem 10. Znałem Cię jako trenera i już wiedziałem, że jesteś bardzo dobry, ale jako człowiek jesteś DUŻO LEPSZY! Spotkałeś mnie, wiesz kim jestem naprawdę i to jest dla mnie ważne... Pisze, aby otwarcie podziękować za wszystko, wszystkie nauki, które nam dałeś, a było ich tak dużo... Zawsze będziesz jednym z najlepszych trenerów jakich miałem lub będę miał, zawsze będę Cię doceniał. Przeżyliśmy piękne chwile ale mieliśmy też chwile, które bardzo nas ranią, a te ostatnie będą boleć jeszcze długo. Zasłużyłeś na koronowanie tym pucharem. Wszyscy na to zasłużyliśmy za wszystko, co zrobiliśmy i za wszystko, z czego zrezygnowaliśmy, aby osiągnąć nasze największe marzenie. Ale Bóg tak nie chciał, więc cierpliwości. Bóg dał nam wszystko! Dziękuję profesorze Tite za wszystkie nauki, a jeśli jest powiedzenie, którego nigdy nie zapomnę, to jest nim "MENTALNIE MOCNI" i tacy właśnie będziemy musieli być w tym momencie. Ściskam mocno i DZIĘKUJĘ

~ Neymar na swoim instagramie