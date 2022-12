Mistrzostwa świata 2022. Neymar wyjawił prywatne rozmowy z kolegami z kadry

- Zdecydowałem się ujawnić (bez ich zgody), aby pokazać, jak bardzo chcieliśmy wygrać i jak bardzo byliśmy zjednoczeni. To były niektóre z wielu wiadomości, które wymieniłem z grupą. Czuję się bardzo smutny, ale musimy być silniejsi, aby ruszyć naprzód i jestem pewien, że przy wsparciu wszystkich fanów wrócimy silniejsi. Jestem dumny z bycia Brazylijczykiem i jest we mnie dużo miłośc i - napisał na swoim instagramie gwiazdor PSG .

- Karny nie zmieni tego, co o tobie myślę - zwrócił się do Marquinhosa, którego strzał w słupek z rzutu karnego przypieczętował los Kanarków. - Naprawdę chciałem, żeby wszystko poszło dobrze. Ale trzeba być silnym, dać czas i zobaczyć, co piłka nożna ma dla nas w zanadrzu - odpowiedział mu klubowy kolega z Paryża.