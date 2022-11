Brazylijczyk Neymar może mówić o ogromnym pechu - lider "Canarinhos" bowiem już w swoim pierwszym meczu na MŚ 2022 w Katarze złapał uraz, który wykluczył go z gry do końca grupowej rywalizacji na turnieju. Niedługo po tym, jak ogłoszono jego absencję, piłkarz zamieścił w mediach społecznościowych wzniosły komunikat, w którym podkreślił swe przywiązanie do ojczyzny.