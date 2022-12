Neymar naprawdę to powiedział! Brazylia zszokowana. Żartował?

Brazylijska gwiazda Neymar nie zagra więcej na mistrzostwach świata. I to nie tylko tych w 2022 roku, z których Brazylia odpadła po karnych z Chorwacją, ale również w kolejnych. To wyznał we łzach po meczu z Chorwatami. Brazylia jest zszokowana tą deklaracją.