Niemcy po raz drugi z rzędu odpadają z mundialu po rozegraniu zaledwie trzech spotkań. W Rosji zdobyli trzy punkty, tym razem - o jeden więcej. Nie wystarczyło to jednak do wywalczenia awansu , bo Japończycy sensacyjnie pokonali Hiszpanię i to oni zajęli pierwsze miejsce w grupie. W 1/8 finału zagra także "La Furia Roja".