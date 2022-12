Nerwy w meczu Serbia - Szwajcaria. Piłkarze rzucili się sobie do gardeł

Już przed meczem wiadomo było, że mecz Serbii ze Szwajcarią będzie miał wyjątkowo napiętą atmosferę, za sprawą historii z ich poprzedniego spotkania na mundialu. Najbardziej poczuć dało się to pod sam koniec meczu, kiedy jedno starcie wystarczyło, by oba zespoły zaczęły się przepychać i zmusiły sędziego do pokazania kilku żółtych kartek.