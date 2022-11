Następna sensacja w Katarze! Wielki faworyt na kolanach!

Choć to Belgia była faworytem spotkania z Marokańczykami, to patrząc na trybuny afrykańscy piłkarze mogli czuć się jak u siebie. Marokańscy fani niemal w całości zapełnili stadion Al Thumama , oddając jedynie nieliczne miejsca belgijskim kibicom.

Tajemnicze zniknięcie marokańskiego bramkarza

Zanim jeszcze mecz się rozpoczął doszło do tajemniczego zniknięcia marokańskiego... bramkarza. Choć awizowany do gry Bounou pojawił się jeszcze przy odśpiewaniu hymnu, to w meczu nie zagrał. Jego miejsce w ostatniej chwili zajął Munir.