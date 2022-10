Najwięksi nieobecni w kadrze Michniewicza. Nie tylko Moder i Gikiewicz!

Jakub Moder, czyli największy nieobecny na MŚ

Jako pierwszy z kadry na mundial wypadł murowany pewniak nie tylko do wyjazdu do Kataru, ale nawet do wyjściowej "jedenastki" Jakub Moder. Kontuzja zerwania więzadeł krzyżowych, jakiej doznał zaledwie cztery dni po zwycięskim barażu ze Szwecją oznaczała wyrok: pomocnik Brigthon ma z głowy MŚ. PZPN próbował jeszcze walczyć, załatwił zgodę klubu na to, by część rehabilitacji przebiegała w Poznaniu, ale wszystko obróciła wniwecz konieczność wykonania drugiego zabiegu. W związku z tym Jakub wróci do gry dopiero w przyszłym roku.