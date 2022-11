Najsmaczniejsza uczta na MŚ?! Dwa celne strzały niedawnych rywali Orłów!

Senegal nie bał się przeciwstawić Holandii

Podopieczni Aliou Cisse mają siłę, fantazję, szybkość. Nie boją się grać jeden na jeden, walczą jak o życie, grają z pasją. Np. Krepin Diatta nie kalkulował, wywierał presję na van Dijku w początkowej fazie meczu i walczył tak, jakby do końcowego gwizdka brakowało pięciu minut, a Senegal przegrywał 0-2. To dawało odbiory piłki i sytuacje podbramkowe.

W drugiej połowie obie ekipy nabrały do siebie respektu, aczkolwiek "Pomarańczowi" nadal dominowali. Dyrygent senegalskiej defensywy Kalidou Koulibaly nie pozwalał, by świątynia Mendy'ego została naruszona. By to zmienić Louis van Gaal sięgnął po Memphisa Depaya, który niedawno wykaraskał się po kontuzji.