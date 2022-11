Marcin Najman nagrał specjalne wideo przed meczem Polska - Argentyna na mistrzostwach świata w Katarze. Na nagraniu "El Testosteron" zwrocił się wprost do podopiecznych trenera Czesława Michniewicza i zapowiedział, że jeśli ci awansują ostatecznie do fazy pucharowej, uda się w podróż do Kataru, by na miejscu dopingować ich podczas kolejnych spotkań.