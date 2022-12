Najładniejsza akcja mundialu? Tak rozwiali marzenia Serbów o awansie!

Serbowie imponowali wygrywaniem pojedynków na skrzydłach, w czym brylował szczególnie Filip Kostić, ale szybko się nadziali na kontrę Ricardo Rodrigueza, po której Breel Embolo wystawił do Xherdana Shaqiriego, a ten trafił w krótki róg i było 0-1.

Serbia przez 9 minut była w 1/8 finału, znów straciła gola po kontrze

Po raz kolejny Serbowie przedziurawili defensywę szwajcarską również po ataku lewą stroną, a w jego finale Tadić inteligentnie obsłużył Duszana Vlahovicia, który sprytnym, lekkim kopnięciem z półobrotu w prawy róg spowodował, że Gregor Kobel stanął jak wryty, a piłka wturlała się do siatki.

Przez dziewięć minut Mitrović i jego załoga mogli się poczuć w 1/8 finału, ale "Helweci" odgryźli się bramką "do szatni". Oczywiście, po kontrze, bo to się nie mieści w kodeksie honorowym Serbów, żeby koncentrować się na obronie, nawet jeśli prowadzisz. Oni mają we krwi atak. Dla przypomnienia dodajmy, że w poprzednim spotkaniu z Kamerunem, Serbia oddała prowadzenie 3-1 po dwóch kontrach.