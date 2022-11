Najdroższe otwarcie MŚ w historii? Takimi cenami "częstują” organizatorzy!

Katar długo się wahał, czy dopuścić do sprzedaży niskoprocentowe piwo. Długo się zanosiło na to, że taka zgoda będzie. Naciskał na to jeden ze sponsorów FIFA, będący producentem owego napoju. Ostatecznie reguły islamu zwyciężyły.

Bez trudu na stadionie Al Bajt znaleźliśmy złocisty trunek. By go kupić trzeba mieć ukończonych 21 lat. Problem w tym, że ma nie tylko zero procent cukru, ale taką samą zawartość alkoholu! Jak dbać o zdrowie, to na całego!

FIFA i organizatorzy MŚ dbają o zdrowie kibiców?

Dbanie o zdrowie poprzez nieprzejadanie się wyrażono także w cenach żywności. Burger wołowy za 40 riali, mały hotdog za 25, a fatayer, czyli bułka z serem, bądź szpinakiem i mięsem - za 15 riali.

Gdybyście zechcieli coś słodkiego, to małe pączuszki, które noszą tu nazwę luqaimat to wydatek rzędu 17 riali (ok. 21 zł).

Popcorn i chipsy były najtańsze - po 10 riali, a orzeszki to aż 21 riali.

To dopiero początek turnieju. W dalszej jego fazie może być jeszcze ciekawiej, jeśli chodzi o ceny.