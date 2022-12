- Nie wierzyłem, że znajdę ten utwór wpisując tylko "Nanana nanana nana" w Google, ale się udało - tak dzielił się swoją radością jeden z kibiców, któremu wpadł w ucho refren piosenki odgrywanej na katarskich stadionach m.in. po golach Roberta Lewandowskiego dla Polski i Kyliana Mbappe dla Francji. Hit z 1997 roku (wtedy był numerem 1 we Francji i Belgii oraz numerem 2 w Wielkiej Brytanii) "Freed from Desire" z piosenki popularnej punktowo, sławiącej lokalnych bohaterów, stała się futbolowym utworem globalnym. - Chciałam ocalić świat dzięki buddyjskiej koncepcji, by nie chcieć więcej - mówi Gala cytowana przez cityam.com. Jak piosenka o buddyjskich wartościach została stadionowym hitem?

"Will Grigg's on fire" na Euro 2016

- Byłam wtedy w Stanach Zjednoczonych, napisał do mnie "spec od dobrych wiadomości", mój asystent: "Twoja piosenka robi furorę na Euro 2016". Myślałam, że sobie żartuje - opowiadała włoska wokalistka Gala we francuskich mediach.

Podczas mistrzostw Europy we Francji, kibice Irlandii Północnej śpiewali przeróbkę refrenu "Freed from Desire" na "Will Grigg’s on fire - our defence is terrified", ku chwale napastnika ich reprezentacji.

To jednak nie fani Ulsteru byli pierwszymi, którzy wykorzystali hit Gali. Wcześniej "coverem" Willa Grigga sławili kibice Wigan. Ich o "kradzież" pomysłu posądzali z kolei fanatycy z Bristolu i Stevenage, śpiewający "Freeman’s on fire", na cześć swojego lokalnego bohatera.

Pomysłodawca przestał mieć znaczenie, liczyło się to, że stadionowy hit zaczął się przenosić na kolejne obiekty. Kibice Newcastle i Fulham śpiewali na cześć Aleksandara Mitrovicia "Mitro’s on fire", zwolennicy Ajaxu - "Tadić on fire", a w obu przypadkach wtórowali im fani reprezentacji Serbii.

Przyśpiewka dotarła i do Polski. Fani Lecha Poznań podczas mistrzowskiej fety w tym roku głośno śpiewali "Milić on fire" i "Ishak on fire". Wciąż jednak trudno było mówić, że stara piosenka Gali stała się nowym globalnym hitem kibiców. Aż do mundialu 2022.

Mundial 2022 - "Freed from Desire" nieoficjalnym hymnem kibiców i piłkarzy

Refren "Freed from Desire" wybrzmiewał na stadionach po golach strzelanych m.in. przez Francuzów, Polaków i Anglików. Poza tym, furorę na Twitterze zrobił filmik z szatni reprezentacji po jednym ze zwycięstw w drodze do finału. A masę serduszek zebrało też wideo z kibicami Arabii Saudyjskiej tańczącymi do hitu Gali.

Włoska wokalistka, pewnie wbrew oczekiwaniom wielu kibiców, nie zaśpiewała "na żywo" w Katarze podczas mundialu. Do tej pory jej najważniejszym występem na stadionie pozostaje zaśpiewanie "Freed from Desire" podczas świętowania przez reprezentacji Belgii awansu do Euro 2020.