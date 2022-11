W niedzielnym starciu Belgii z Marokiem to ci pierwsi byli zdecydowanymi faworytami. Tymczasem po trafieniach Romain Saiss a w 73. minucie oraz Zakarii Aboukhlala w doliczonym czasie, to Maroko wygrało 2-0 . I odniosło pierwsze zwycięstwo na mundialu od 24 lat!

Achraf Hakimi wyściskał wyjątkowego kibica. Swoją matkę

Z biednych ulic przedmieść Madrytu do akademii słynnego Realu

Hakimi dziękował już rodzicom. Gdy zdobył mistrzostwo Włoch z Interem

W reprezentacji Maroka debiutował jako 17-latek, w 2018 roku wystąpił już we wszystkich meczach na mundialu w Rosji. Maroko nie wyszło jednak z grupy, choć zremisowało 2-2 z Hiszpanią . Talent gracza dostrzegła Borussia Dortmund - wypożyczyła go, a przez dwa sezony spędzone w Bundeslidze zawodnik niesamowicie się rozwinął.

Gdy wrócił do Madrytu, od razu zgłosił się Inter Mediolan - zapłacił za obrońcę ponad 40 milionów euro. "Nerazzurim" Hakimi pomógł wywalczyć mistrzostwo Włoch. Już wtedy dziękował rodzicom. - Mama to zawsze mama, ale ten tytuł dedykuję też tacie, bo zawsze towarzyszył mi na treningach, nawet gdy byłem daleko. Rodzice wspierali moje marzenia o byciu piłkarzem, byli blisko w chwilach radości i smutku. Dzisiaj wyrażam im wdzięczność za to, co mi dali - mówił po zdobyciu scudetto przez Inter.