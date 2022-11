Francja rozpoczęła gry na mundialu bez Karima Benzemy. Napastnik Realu Madryt miał opuścić turniej z uwagi na kontuzję, której nabawił się tuż przed nim. Tymczasem okazuje się, że postępy w leczeniu Francuza są tak dobre, że być może pojawi się on jeszcze na katarskich boiskach. Jest we francuskiej kadrze, więc to możliwe.

Trener Didier Dschamps nie zdecydował się wziąć w jego miejsce innego napastnika, chociaż mógł tak zrobić. Liczył na to, że Benzema dojdzie do zdrowia i wygląda na to, że się doczeka. Francja może już szykować się do gier w kolejnej fazie, po awansie z grupy, w której wygrała 4-1 z Australią i 2-1 z Danią. Czeka ją jeszcze ostatnie starcie z Tunezją.