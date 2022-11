Nagła zmiana w kadrze Argentyny. "To istne szaleństwo!"

MŚ 2022. Zmiany w kadrze reprezentacji Argentyny

Być może obaj zawodnicy nie zagrają w Katarze nawet minuty, ale już wokół nich zrobiło się bardzo głośno za sprawą pożegnania, jakie urządzili im argentyńscy kibice. Podczas gdy w większości państw pewnie przemknęliby przez lotnisko niezauważeni, w Argentynie czekał na nich tłum fanów. - To, co się działo na lotnisku, to istne szaleństwo - piszą argentyńscy dziennikarze, a pożegnanie awaryjnie dowołanych zawodników wyglądało tak: