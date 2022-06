Nadia Nadim ambasadorką mundialu. Kontrowersyjna piłkarka "nagrodzona" za brak krytyki?

W trakcie swojej kariery, występująca na pozycji napastniczki Nadia Nadim, zwiedziła czołowe kobiece kluby Starego Kontynentu jak Manchester City i Paris Saint-Germain. Swoim stylem bycia przez trenerów i koleżanki z boiska przyrównywana była często do ekscentrycznego Zlatana Ibrahimovica.

Nadia Nadim jak Zlatan Ibrahimovic

- To duża osobowość, przedstawia jaskrawe opinie, trochę jak Zlatan Ibrahimovic. Czasami potrafi być arogancka, nie do końca odpowiada to naszej kulturze, ale lubimy, gdy zdobywa dla nas kluczowe bramki - powiedział o niej Lars Sondergaard, selekcjoner reprezentacji Danii.

Największą krytykę w karierze Nadim dostała za... brak krytycznego podejścia. Chodziło o jej odpłatną wizytę w Katarze w grudniu, podczas którego nie zabrała głosu w sprawie ochrony praw człowieka, a nawet stwierdziła, że "Katar to naród, który pomaga ludziom w potrzebie".

Duńczycy powszechnie potępili działania Kataru i oskarżali organizatorów mistrzostw świata w 2022 roku o wielokrotne łamanie praw człowieka oraz o złe warunki pracy dla imigrantów przybywających do tego kraju.

Okazuje się, że organizatorzy mundialu raz jeszcze łaskawie spojrzeli na Nadim i docenili jej postawę. Została oficjalną ambasadorką mistrzostw świata.