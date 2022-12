Na tę szansę czekali od lat. "Wszyscy myślą o zemście"

Reprezentacja Ghany w piątek zmierzy się z Urugwajem w meczu, który może dać jej przepustkę do 1/8 finału mistrzostw świata. Spotkanie to ma jednak zdecydowanie większy ciężar gatunkowy: dla "Czarnych Gwiazd" będzie bowiem okazją do rewanżu za dramatyczny ćwierćfinał mundialu w 2010 roku, gdy przegrali rywalizację z "La Celeste" dopiero po rzutach karnych. "Chcą zemsty, to motywaca" - ocenia legenda ich kadry, Asamoah Gyan.