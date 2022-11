Mundial 2022. Potężne kłopoty obrońców tytułu, stracili kolejną gwiazdę!

Didier Deschamps, dla którego mistrzostwa świata 2022 w Katarze będą ostatnim turniejem w roli sternika reprezentacji Francji, przed kilkoma dniami podał 25-osobowy skład " Les Bleus ", który planował zabrać na turniej na Bliskim Wschodzie. Po pewnym czasie do kadry włączył również Marcusa Thurama z Borussiii Moenchengladbach i wydawało się, że sprawa jest zamknięta.

Niestety, w poniedziałkowe przedpołudnie pojawiła się smutna dla kibiców "Trójkolorowych" informacja - do grona zawodników, których problemy zdrowotne wykluczyły z mundialu, dołączył ostatecznie Presnel Kimpembe , na co dzień związany z Paris Saint-Germain.

Mundial w Katarze. Presnel Kimpembe zostanie w domu. Ma już zastępcę

Jak ogłoszono oficjalnie w mediach społecznościowych, miejsce 27-latka zajmie piłkarz AS Monaco, Axel Disasi, który co ciekawe jak dotychczas nie rozegrał jeszcze dla seniorskiej reprezentacji ani minuty. Jeśli więc mu się poszczęści, to swój debiut zaliczy w naprawdę wyjątkowych okolicznościach.