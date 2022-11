Modne stylówki i drogie auta. Tak "Biało-Czerwoni" dotarli na zgrupowanie

Kolejne tygodnie będą niezwykle ważne dla podopiecznych Czesława Michniewicza. Polacy pojadą bowiem do Kataru, gdzie walczyć będą o awans do dalszego etapu rywalizacji z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Zanim jednak piłkarze wsiądą do samolotu, czeka ich ostatni test, a mianowicie mecz towarzyski z reprezentacją Chile. Właśnie z tego powodu zgrupowanie kadry rozpoczęło się już 14 listopada. Pierwszy trening rozpoczął się o godzinie 17.00 .