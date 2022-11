Infrantino wygrał wybory w 2016 roku i zastąpił Seppa Blattera. Jego pierwsza kadencja trwała trzy lata, gdyż była ona dokończeniem prezydentury zamieszanego w afery korupcyjne Blattera. Jeden człowiek może pełnić urząd prezydenta Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej przez 12 lat, a do tego czasu nie wliczają się pierwsze trzy lata rządów Infantino. Oznacza to, że Szwajcar włoskiego pochodzenia może być na stanowisku aż do 2031 roku.

W 2019 roku podczas kongresu FIFA w Paryżu Infantino został wybrany na drugą kadencję przez aklamację , gdyż również nie miał żadnego konkurenta. Już wcześniej ustalono, że jeżeli do wyborów zgłasza się tylko jeden kandydat, może on zostać wybrany bez konieczności przeprowadzenia głosowania, a jedynie przez aplauz delegatów.

Gianni Infantino poza konkurencją w FIFA

Kandydatury na prezesa FIFA można było zgłaszać do 16 listopada. Teraz Gianni Infantino pozostanie na stanowisku do mistrzostw świata w 2026 roku, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Jednak może to nie być jego ostatnia kadencja. Przepisy FIFA pozwalają mu ponownie kandydować i utrzymać władzę do kolejnych mistrzostw świata.