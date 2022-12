Maroko zmieniło trenera przed mundialem

Vahid Halilchodzić awansował zatem na mundial z Marokiem, co w wypadku tej drużyny w XXI wieku wcale nie było taką regułą. Maroko grało jedynie na mundialu w 2018 roku, nawiasem mówiąc pod ręką Herve'a Renarda, trenera Arabii Saudyjskiej, który kandyduje do objęcia posady polskiego selekcjonera. Bośniak uważa zatem, że to on jest twórca obecnych sukcesów Maroka.