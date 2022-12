Maroko wyeliminowało Portugalię w ćwierćfinale mundialu w Katarze i jest pierwszą afrykańską drużyną, która zagra w półfinale. Ciężko przyszło to zaakceptować legendarnemu portugalskiemu obrońcy Pepe, który po spotkaniu zarzucił FIFA, że do prowadzenia tego meczu wybrała sędziego z Argentyny. - To niedopuszczalne, zwłaszcza po tym, co stało się wczoraj, gdy Messi cały czas narzekał. Po tym, co dzisiaj widziałem, mogę już przyznać ten tytuł Argentynie - grzmiał po spotkaniu.