Mocna deklaracja przed starciem z Polską! Argentyńczycy już to wiedzą

Do meczu z Meksykiem Argentyna przystępowała z nożem na gardle. Ewentualna porażka oznaczałaby bowiem, że "Albicelestes" byliby już pozbawieni szans na wyjście z grupy.

Katar 2022. Lionel Scaloni przed meczem Polska - Argentyna

- Mecz zakończony, świętujemy i czujemy radość. Już teraz musimy się jednak przygotowywać do meczu z Polską. To będzie bardzo trudne spotkanie. Spróbujemy je wygrać, a jeśli to się nie uda, zostawimy wszystko na boisku - przyznał Lionel Scaloni.