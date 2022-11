- Wierzę w Boga, a nie w zabobony. Proszę to pan napisać - podkreślić selekcjoner.

Przypomnieliśmy fakt, że trener drużyny po głowie za parkowanie autokaru w polu karnym i "lagę" na Roberta Lewandowskiego, zastanowił się nad obroną taktyki doprowadziła do tego, że to Polska ma o dwa strzały więcej oddane z pola karnego niż Argentyna.

- Ale to pan o tym wie i ja, kto oprócz nas? Nic na to nie poradzimy - rozkładamy ręce Czesław Michniewicz.

- Pokazałem chłopakom na odprawie, gdy po podaniu "Franka" mało mało, by była stuprocentowa układ. Powiedziałem im, że tego w statystykach nie widać, ale inne rzeczy przeczytacie w internecie, gdzie nie brakuje hejtu na nas - dowodził w piątek z Interią selekcjoner.

Trener kadry narodowej zdradził, że pod względem wydatku energetycznego, wysiłku włożonego mecz z Arabią Saudyjską było to najlepszy starcie w wykonaniu jego ekipy!

- Patrząc na wszystkie parametry, był to najlepszy mecz. Wyniki mocno przerastały inne mecze. To pokazało, że mamy siły, końcówki obu meczów pokazały, że im dłużej on trwał, tym lepiej wyglądamy - chwalił Czesław Michniewicz.