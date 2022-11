Młodego obrońcę czeka rozmowa z Kamilem Glikiem. „Nie ma dla mnie różnicy”

- To był dla nas istotny mecz i najważniejsze, że wygrywamy , bo polecimy do Kataru w dobrych nastrojach. Rywal wysoko postawił wymagania, boisko sprawiało problemy, ale daliśmy radę. Wygraliśmy może nie w najładniejszy sposób, ale jednak się udało - podkreśla Kiwior.

Kiwior: To mój pierwszy wielki turniej

Przed 22-letnim stoperem duże wzywanie. - Zdaję sobie sprawę z tego, że to będzie mój pierwszy mundial w karierze. Cieszę się, że jadę na tak wielką imprezę i jeśli dostanę szansę, to będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony - zapewnia. - Jeszcze nie było jakiejś dłuższej rozmowy z Kamilem Glikiem. Na razie skupiliśmy się na spotkaniu z Chile. W czwartek lecimy do Karatu, wiec powinno być trochę casu, by pogadać.