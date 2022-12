Mistrz świata i Europy boi się o Francję! "Maroko będzie bardzo zdeterminowane"

Youri Djorkaeff, mistrz świata z 1998, mistrz Europy z 2000 r: Wyniki półfinałów są otwarte, drużyny bardzo waleczne. Gdyby ktoś próbował przewidzieć wyniki półfinałów, to byłoby to bardzo mało wiarygodne. Wszystkie cztery drużyny zasłużyły na to, by być w półfinałach.

- To, co jest w ważne w reprezentacji Francji, to że każda generacja ma ulubionego lidera. Ale wie pan, 2018 rok - mistrzostwo świata, teraz jesteśmy w półfinale i to, co widać po tej drużynie, to oczywiście są w niej wielcy piłkarze: Mbappe, Giroud, Dembele, Griezmann, Varane, Lloris... ale za każdym razem były to zwycięstwa całej drużyny. W mistrzostwach świata wygrywają ekipy, a dopiero potem chodzi o najlepszych piłkarzy, kto strzelił najwięcej bramek. Myślę, że lepiej być w ekipie, która stanowi świetny kolektyw, niż być wielkim piłkarzem w drużynie, która nie jest takim kolektywem. Drużyna Francji ma to szczęście, że ma wielkich piłkarzy, a jednocześnie stanowi kolektyw.



Jak ci się podobają MŚ w Katarze od strony organizacyjnej?

- To co bardzo mi się podoba, to że wszystkie stadiony są w tym samym mieście. Kibice, dziennikarze mogą zobaczyć wiele meczów. Jakość aren jest bardzo dobra, to dlatego mamy Mundial który jest dość szczególny, ale jednak spektakularny.