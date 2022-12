Przed rozpoczęciem MŚ 2022 w Katarze to Brazylia była stawiana w roli jednego z głównych faworytów do końcowego triumfu na turnieju - ba, jeszcze przed startem ćwierćfinałów według niektórych algorytmów "Canarinhos" mieli największe szansę na wzniesienie w górę pucharu.

To, co jednak na papierze, pozostaje na papierze - a boiskowe wydarzenia mogą przybrać zupełnie inny obrót. Udowodniła to drużyna Chorwacji, która po raz drugi z rzędu zapewniła sobie udział w - co najmniej - półfinale mundialu po pokonaniu Brazylijczyków w serii "jedenastek". Do wielkiego sukcesu "Vatrenich" postanowiła odnieść się Ivana Knoll.