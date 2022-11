Kobieta towarzyszyła piłkarzom na czterech ostatnich imprezach sportowych. Była obecna podczas mistrzostw świata i Europy. Teraz jednak zdecydowała, że nie pojedzie do Dohy . Barczok nagrała filmik w sieci, w którym wyjaśniła, dlaczego zabraknie jej tym razem podczas kolejnych spotkań reprezentacji Polski.

Złe wieści napłynęły z Polski. Była Miss nie pojechała do Kataru

35-latka opublikowała niedawno nagranie, na którym ubrana jest w narodowe barwy, wymachuje pomponami i skacze na skakance, dopingując "Biało-Czerwonych". W opisie wyznała, dlatego zrezygnowała z podróży do Kataru.

Przyszedł czas na Katar, miejsce, w którym sportem narodowym jest jazda na wielbłądach, prawa człowieka nie są szanowane, ludzie z piłką nożną mają tyle wspólnego, co ja ze statkiem kosmicznym, liczy się tylko kasa i kasa

Następnie dodała: "Przed MŚ w Rosji miałam wiele znaków zapytania… propaganda, nieposzanowanie praw człowieka itd., lecz były to w moim odczuciu najbardziej życzliwe mistrzostwa, spotkania i rozmowy z Rosjanami i kibicami z całego świata. W przypadku Kataru z kimkolwiek nie rozmawiałam czy tam jedzie, większość była na NIE, czasami były to kwestie finansowe czasami inne lecz zawsze było poruszane to, że te mistrzostwa były kupione".